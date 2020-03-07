Пентагон планирует поставить в Украину радиолокационные станции и катера на $125 миллионов

Об этом сообщил американский CNN телеканал со ссылкой на источники в Конгрессе США, передает БизнесЦензор.

Суммарная стоимость поставляемой техники — $125 млн. Поставки пройдут рамках первого транша военной помощи Украине.

В Пентагоне информацию о поставках не подтверждают. "Министерство обороны не комментирует и не подтверждает предстоящее выделение помощи по линии безопасности, находящееся на рассмотрении Конгресса",— заявила телеканалу официальный представитель Пентагона подполковник американских ВВС Карла Глисон.

Как уточняет CNN, речь идет о первом транше из $250 млн помощи Украине в сфере безопасности, которые были выделены Конгрессом США.