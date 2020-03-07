БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
07.03.20 14:04

В Саудовской Аравии задержали брата и племянника короля страны

Саудовские власти задержали брата и племянника короля Саудовской Аравии Сальмана Бен Абдель Азиза Аль Сауда по обвинению в государственной измене, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

аравия,саудовская

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

По их словам, Ахмад бен Абдель Азиз Аль Сауд и Мухаммед бен Наиф были задержаны утром в пятницу у себя дома.

Bloomberg отмечает, что после своего вступления на престол в 2015 году Сальман стал расширять свои полномочия, проводить аресты членов королевской семьи, претендующих на власть, объясняя это борьбой с коррупцией.

В ноябре 2017 года более двухсот принцев, политиков и бизнесменов были задержаны по делам, связанным с коррупцией. Их удерживали в отеле Ritz Carlton в Эр-Рияде. Большая часть из них вышла на свободу за значительные компенсации на миллиарды долларов.

Король Сальман сменил наследного принца в 2017 году, назначив вместо своего племянника бен Наифа, якобы задержанного накануне, на собственного 31-летнего сына Мухаммеда бен Салмана ас-Сауда.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2020, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100