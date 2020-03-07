Facebook закрывает офисы в Лондоне из-за сотрудника с коронавирусом

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

По данным телеканала, в лондонских офисах Facebook работают около 3 тысяч человек. Все они будут работать на дому.

Sky News отмечает, что американская компания не назвала точное число сотрудников, контактировавших с заболевшим, но заверила, что связалась с каждым из них и попросила их соблюдать самоизоляцию в течение 14 дней. Facebook также ищет и связывается со всеми, кто посещал лондонские офисы в этот период.

Между тем, в Великобритании общее число случаев заражения COVID-19 достигло 164 человек, двое скончались. За сутки, уточняет телеканал, было подтверждено 48 новых случаев.

Накануне столичное управление Роспотребнадзора утвердило указ, согласно которому въехавшие в Москву из 11 стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, в том числе из Великобритании, обязаны самоизолироваться на две недели.