Партию элитных электромобилей Porsche для Украины раскупили на год вперед. ФОТО

Об этом сообщили в компании "Виннер Импортс Украина", официальном импортере автомобилей Porsche, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издение AutoGeek.

По данным компании, всего же на украинский рынок в течение 2020 года поступит 73 электрические Porsche. При этом на сегодняшний день все автомобили, стоимость которых составляет несколько миллионов гривен, уже проданы.

В компании уточнили, что на сегодняшний день в страну доставили первые два электромобиля немецкого бренда, а официальная презентация Taycan в Украине запланирована на 20 марта.

Для украинских покупателей минимальная цена Taycan 4S составляет 2,7 млн грн, Taycan Turbo – 3,77 млн грн, а Taycan Turbo S – 4,57 млн грн. Эту цену объявляли еще в сентябре, а окончательная стоимость уже указывается в договоре купли-продажи и рассчитывается в зависимости от курса валют на момент его оформления.

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Как сообщалось, Porsche представила свой первый электрический спорткар Taycan Turbo S и Taycan Turbo в сентябре 2019 года.

Модель Taycan Turbo S разгоняется от 0 до 100 км/ч за 2,8 секунды, в то время как Taycan Turbo разгоняется до 100 км/ч за 3,2 секунды. Запас хода Porsche Taycan Turbo S составляет до 412 км, а Porsche Taycan Turbo – до 450 км (в соответствии с WLTP). Максимальная скорость обоих полноприводных моделей составляет 260 км/ч.

Porsche Taycan Turbo S и Porsche Taycan Turbo имеют по два эффективных электрических двигателя, которые находятся как на передних, так и на задних осях. Поэтому обе модели являются полноприводными.