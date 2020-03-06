БизнесЦензор

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06.03.20 19:46

Украинцы с апреля смогут ездить без виз в Эквадор

Со 2 апреля 2020 года вступит в силу безвизовый режим Украины с Эквадором (Южная Америка).

эквадор

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины в Facebook, передает БизнесЦензор.

Согласно данным, соглашением между Украиной и Эквадором предусмотрено введение на постоянной основе безвиза для краткосрочных поездок.

"Граждане Украины могут находиться на территории Эквадора без виз в течение срока, не превышающего 90 дней, который восстанавливается на другой срок 90 дней в течение одного года с даты первого въезда в Эквадор", - сообщили в МИД.

До 2 апреля украинцы могут пользоваться правом безвизовых туристических поездок в Эквадор сроком до 90 дней на основании предыдущего одностороннего решения эквадорской стороны.

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