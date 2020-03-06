Объемы мошенничества с платежными картами сократились в 2 раза, – НБУ. ИНФОГРАФИКА

Об этом свидетельствует отчетность об убытках банков, держателей платежных карточек и торговцев от незаконных действий/сомнительных операций с платежными картами по 2019 год, полученная регулятором, передет БизнесЦензор со ссылкой на сообщение НБУ.

Как отмечает НБУ, количество и суммы убытков от мошенничества с картами существенно снизились

Так, за прошлый год сумма ущерба от незаконных действий с платежными карточками составила 0,0042% от общего объема всех операций с платежными карточками (в 2018 году – 0,0092%, в 2017 году – 0,0077%).

"То есть на один миллион гривен расходных операций с использованием платежных карт в 2019 году лишь 42 грн приходилось на незаконные действия/сомнительные операции. Это вдвое меньше, чем в позапрошлом году", – подчеркивают в НБУ.

По данным регулятора, в среднем на одну незаконную операцию в 2019 году приходилось около 2 100 грн, что на 16% меньше, чем в 2018 году (2 500 грн). В целом количество незаконных действий с платежными карточками, по которым понесены убытки, за прошлый год снизилась на треть – до 71,9 тыс. случаев (в 2018 году – 105,5 тыс. случаев).

При этом наибольшее количество незаконных действий с платежными карточками в 2019 году происходило в интернете – 41,4 тыс. случаев (58% от общего количества). Однако по сравнению с 2018 годом этот показатель уменьшился почти вдвое. Вместе с этим в прошлом году почти сравнялись по количеству и суммам незаконных действий операции с использованием банкоматов и оплаты в торговой сети.

"Для совершения незаконных действий с платежными карточками или их реквизитами мошенники чаще всего использовали метод социальной инженерии. Речь идет о введении в заблуждение граждан любыми способами для того, чтобы они разгласили свои персональные данные, реквизиты платежных карт, коды/пароли или осуществили перевод средств под психологическим влиянием на пользу мошенников", – констатируют в Нацбанке.

Так, в большинстве случаев преступники пытаются выдать себя за сотрудников банка или Национального банка (например, службы безопасности) и активно начинают выспрашивать личную информацию и другие данные.

"Национальный банк в очередной раз подчеркивает, что ни его представители, ни представители коммерческих банков никогда не звонят с подобными просьбами и не имеют потребности и полномочий запрашивать у граждан информацию относительно платежных карт, персональных данных и средств на счетах. Ни в коем случае не следует разглашать реквизиты платежных карт (срок действия, код CVС2/CVV2, ПИН-код и персональные данные, а также логин/пароль для входа в веббанкинг, одноразовые пароли для проведения дополнительной проверки подлинности и тому подобное", – подчеркивается в сообщении.

С целью предотвращения и противодействия мошенничеству Национальный банк рекомендует не отвечать на подозрительные телефонные звонки, а в случае сомнений – обращаться к банку-эмитенту платежной карты, контролировать платежи и переводы, а также проверять состояние своих счетов. Кроме того, стоит применять лимиты на проведение операций с использованием платежных карт, прежде всего в интернете, и пользоваться услугами sms-информирования о совершенных операциях.