Минфин отменил плановый аукцион по продаже облигаций из-за ситуации на мировых рынках

Об этом сообщается на сайте Минфина, передает БизнесЦензор.

"Министерство финансов в связи с высокой волатильностью на глобальных рынках капитала и по результатам проведенных консультаций с первичными дилерами сообщает о том, что 10 марта 2020 года аукционы по размещению ОВГЗ проводиться не будут", – сказано в сообщении.

Согласно утвержденному графику, 10 марта Минфин планировал предложить ОВГЗ в гривне с погашением в июле 2020 года, в июле 2021 года, в январе 2022 года и в мае 2024 года.

В Минфине отметили, что дальнейшие аукционы будут проводиться в соответствии с графиком и с учетом конъюнктуры рынка.

Как отметил координатор экспертной платформы НБУ Андрей Блинов, Минфин проводил первичное размещение ОВГЗ по вторникам с конца 2018 года.

"Аукционов не было только тогда, когда вторник был выходным (праздничным) днем. Когда в течение недели с рабочим вторником не было аукционов, уже и не вспомню", – отметил эксперт на своей странице в Facebook.

В свою очередь старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович указал, что в текущей ситуации ОВГЗ вряд ли будут интересны инвесторам.

"По старым ставкам так точно. Поднимать ставки накануне пересмотра учетной ставки с высокой вероятностью ее снижения было бы тоже неправильно", – написал Котович в Facebook.

Как сообщалось, в пятницу мировые рынки продолжают снижаться из-за угрозы распространения коронавируса и ввиду отсутствия договоренностей стран ОПЕК и России о дополнительном снижении добычи нефти для поддержания цен.