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06.03.20 18:49

Экспорт зерновых достиг 41,7 миллиона тонн

Украина с начала 2019/2020 маркетингового года (МГ, июль-июнь) и по состоянию на 6 марта 2020 года экспортировала 41,698 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 8,12 млн тонн больше, чем на ту же дату прошлого МГ.

Экспорт зерновых достиг 41,7 миллиона тонн

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные информационно-аналитического портала АПК Украины, передает БизнесЦензор.

К настоящему времени страна экспортировала 16,74 млн тонн пшеницы, 20,42 млн тонн кукурузы, 4,04 млн тонн ячменя.

По состоянию на 6 марта текущего года экспортировано также 257,8 тыс. тонн муки.

Как сообщалось, Украина в 2018/2019 МГ экспортировала рекордные 50,4 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки, что на 23% выше показателя предыдущего МГ.

Министерство сельского хозяйства США (USDA) в феврале повысило прогноз экспорта зерновых в Украине на 2019/2020 МГ на 0,5 млн тонн по сравнению с январским прогнозом – до 56,6 млн тонн за счет показателей по кукурузе.

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