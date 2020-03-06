Беларусь планирует открыть фондовый рынок для бумаг эмитентов-нерезидентов

Проект документа опубликован на национальном правовом интернет-портале, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Речь идет о том, что существенно упрощается процедура доступа ценных бумаг эмитентов-нерезидентов на фондовый рынок Беларуси. При этом разделяются понятия допуск к размещению и допуск к обращению", - сообщил директор департамента ценных бумаг беларуского Минфина Алексей Красинский.

По его словам, после принятия документа также появится возможность обращения на территории Беларуси ценных бумаг нерезидентов, которые приобретены резидентами за ее пределами. Также у нерезидентов появится возможность учитывать свои ценные бумаги в беларуском депозитарии.

Красинский сообщил, что уже "есть большая компания-нерезидент, которая хочет разместить свои ценные бумаги на беларуском рынке".

В обосновании документа говорится, что его принятие "позволит расширить круг допущенных к обращению эмиссионных ценных бумаг эмитентов-нерезидентов Республики Беларусь, что значительно повысит степень ликвидности национального фондового рынка, в особенности в сфере обращения долевых финансовых инструментов".

Проектом постановления предусмотрено, что будет значительно расширен перечень иностранных бирж, при прохождении листинга на которых эмиссионные ценные бумаги эмитентов-нерезидентов могут быть допущены к обращению на территории Беларуси.

В случае принятия постановления, к размещению и (или) обращению на территории Беларуси допускаются эмиссионные ценные бумаги эмитентов-нерезидентов практически всех стран, которые взяли на себя общепринятые обязательства по предупреждению легализации преступных доходов. Также условием размещения на беларуском фондовом рынке является листинг на иностранной бирже, являющейся членом Всемирной федерации бирж и (или) Международной ассоциации бирж СНГ.

Также предусмотрен перечень международных организаций, которые смогут разместить на беларуском рынке свои ценные бумаги. В перечень включены Международный инвестиционный банк, Европейский инвестиционный банк, Евразийский банк развития, Международная финансовая корпорация, Европейский банк реконструкции и развития.

Как сообщалось, фондовый рынок в Беларуси остается стагнирующим с учетом минимальной доли рынка акций в общем объеме сделок - менее 3%. При этом основной тенденций рынка облигаций, на долю которого приходится более 97% рынка, в прошлом году стало резкое снижение объема сделок с государственными бумагами при росте сделок с облигациями корпоративных эмитентов.

В целом объем сделок на рынке ценных бумаг в Беларуси в 2019 году составил 29,8 млрд белорусских рублей, что на 0,4% меньше по сравнению с 2018 годом. В том числе объем сделок на рынке облигаций в 2019 году равнялся 29,01 млрд бел. рублей, сократившись на 0,5%.

Официальный курс на 6 марта - 2,2 бел. рубля/$1.