Аэропорт Одессы увеличил пассажиропоток в феврале на 40%

Об этом говорится в сообщении аэропорта, передает БизнесЦензор.

Всего за февраль авиакомпании осуществили 1126 рейсов из аэропорта "Одесса" - на 13% больше, чем за февраль 2019 года.

"За два месяца нового года мы обслужили более четверти миллиона пассажиров. Это рекордный показатель, которого мы достигли во многом благодаря открытию ряда европейских направлений в конце прошлого года. Что касается внутренних рейсов, с апреля мы надеемся на значительный их рост, ведь наш авиапартнер Windrose начал большую летную программу. Благодаря ей пассажиры смогут путешествовать по Украине в разных направлениях ежедневно", – отметил директор ООО "Международный аэропорт "Одесса" Павел Прусак.

Самыми популярными направлениями февраля стали Стамбул, Шарм-эш-Шейх и Борисполь. Среди новых европейских рейсов в топе Берлин, Будапешт и Гданьск.

16 февраля международный аэропорт "Одесса" завершил перевод всех рейсов в здание нового терминала. Более 140 рейсов 19 авиакомпаний уже обслуживаются еженедельно в новом терминале.