Россия сорвала предложенный ОПЕК план сокращения добычи нефти, – Reuters (обновлено)

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, передает БизнесЦензор.

Так, российский высокопоставленный источник и два источника из ОПЕК сообщили, что министр энергетики РФ Александр Новак заявил на переговорах с ОПЕК в Вене, что Москва готова только обсуждать вопрос о дополнительном сокращении добычи.

"Эта позиция не изменится", – сказал российский источник.

Два источника из стран ОПЕК сообщили, что ОПЕК и не входящие в ОПЕК не смогли достичь соглашения после пяти часов неофициальных консультаций.

Как отмечает агентство, неспособность заключить сделку между ОПЕК, Россией и другими членами альянса, известного как ОПЕК+, который поддерживал цены с 2016 года, может привести к дальнейшему падению цен на нефть.

На новостях об отказе России поддержать план сокращения добычи фьючерсы на нефть марки Brent и WTI упали почти на 6%.

К 16:41 нефть марки Brent дешевела на $1,93 или на 3,9% – до $48,06 за баррель. Индекс UT West West Intermediate (WTI) снизился на $1,93 или на 4,2% – до $43,97.

Коммюнике, распространенное по итогам заседания ОПЕК+ в пятницу, также не содержит упоминаний о сокращении добычи, передает Bloomberg.

В документе отмечается, что министры государств ОПЕК+ продолжат сотрудничество и планируют дальнейшие встречи, но точных дат пока нет.

Вместе с тем генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо сообщил журналистам, что ОПЕК+ продолжит консультации о добыче нефти.

Вечером пятницы падение цен на нефть усилилось.

Нефть марки Brent падает на 7,3%, баррель оценивается в $46,40, а ранее он достиг значения $46,12 впервые с июля 2017 года.

Как сообщалось, в пятницу падение котировок нефти усилилось в ожидании решений ОПЕК+, Brent подешевела до минимума с июля 2017 года.

Накануне министры стран ОПЕК поддержали сокращения добычи нефти странами картеля и другими производителями на дополнительные 1,5 млн баррелей в сутки, если к ним присоединится Россия.