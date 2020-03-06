БизнесЦензор

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06.03.20 18:40

Россия сорвала предложенный ОПЕК план сокращения добычи нефти, – Reuters (обновлено)

Предложение организации стран-экспортеров нефти ОПЕК дополнительно сократить добычу не было утверждено, поскольку Россия отказалась поддержать этот шаг, заявив, что еще слишком рано прогнозировать влияние вспышки коронавируса на глобальный спрос.

Россия сорвала предложенный ОПЕК план сокращения добычи нефти, – Reuters (обновлено)

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, передает БизнесЦензор.

Так, российский высокопоставленный источник и два источника из ОПЕК сообщили, что министр энергетики РФ Александр Новак заявил на переговорах с ОПЕК в Вене, что Москва готова только обсуждать вопрос о дополнительном сокращении добычи.

"Эта позиция не изменится", – сказал российский источник.

Два источника из стран ОПЕК сообщили, что ОПЕК и не входящие в ОПЕК не смогли достичь соглашения после пяти часов неофициальных консультаций.

Как отмечает агентство, неспособность заключить сделку между ОПЕК, Россией и другими членами альянса, известного как ОПЕК+, который поддерживал цены с 2016 года, может привести к дальнейшему падению цен на нефть.

На новостях об отказе России поддержать план сокращения добычи фьючерсы на нефть марки Brent и WTI упали почти на 6%. 

К 16:41 нефть марки Brent дешевела на $1,93 или на 3,9% – до $48,06 за баррель. Индекс UT West West Intermediate (WTI) снизился на $1,93 или на 4,2% – до $43,97.

Коммюнике, распространенное по итогам заседания ОПЕК+ в пятницу, также не содержит упоминаний о сокращении добычи, передает Bloomberg.

В документе отмечается, что министры государств ОПЕК+ продолжат сотрудничество и планируют дальнейшие встречи, но точных дат пока нет.

Вместе с тем генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо сообщил журналистам, что ОПЕК+ продолжит консультации о добыче нефти.

Вечером пятницы падение цен на нефть усилилось.

Нефть марки Brent падает на 7,3%, баррель оценивается в $46,40, а ранее он достиг значения $46,12 впервые с июля 2017 года.

Как сообщалось, в пятницу падение котировок нефти усилилось в ожидании решений ОПЕК+, Brent подешевела до минимума с июля 2017 года.

Накануне министры стран ОПЕК поддержали сокращения добычи нефти странами картеля и другими производителями на дополнительные 1,5 млн баррелей в сутки, если к ним присоединится Россия.

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