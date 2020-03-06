Беларусь заказала три танкера азербайджанской нефти для поставок через Украину

Об этом сообщил пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко, передает БизнесЦензор со ссылкой на БЕЛТА.

"Объем поставок от Socar на март увеличился, будет третий танкер. Общий объем составит около 250 тыс. тонн нефти. Это не крайние танкеры, которые планируются для наших заводов", – отметил Тищенко.

По словам представителя белорусского концерна, первый танкер с нефтью для Мозырского НПЗ вышел сегодня из турецкого порта Джейхан. Далее через территорию Украины сырье будет доставляться по нефтепроводу Одесса - Броды.

"Данный нефтепровод готов к работе с нашей нефтью", – подчеркнул пресс-секретарь "Белнефтехима".

Что касается северного направления поставок – балтийских портов, то представитель "Белнефтехима" пояснил, что два мартовских танкера – не крайние, поставки по этой логистической схеме планируется продолжить, вероятнее всего, в апреле.

Говоря о ранее заявленном объеме поставок в марте на белорусские НПЗ в районе 1 млн тонн нефти, Тищенко уточнил, что итоговая цифра за месяц может получиться и больше.

Напомним, нефтяная компания Socar может поставить в Беларусь в 2020 году до 1 млн тонн нефти. В последующие годы объемы будут увеличиваться.

Как сообщалось, ранее пресс-секретарь "Белнефтехима" Александр Тищенко сообщил, что белорусский концерн заключил с SOCAR сделку по поставке двух танкеров нефти общим объемом 160 тыс. тонн.

Ранее заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов заявил, что импорт нефти в Беларусь по нефтепроводу Одесса - Броды начнется в марте.

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Напомним, ранее Беларусь уже начала поставлять российскую нефть танкерами через Литву. В марте также ожидается поставка в порт Клайпеды 160 тыс. тонн российской нефти для белорусских НПЗ, которая была куплена через трейдеров без премии.

В январе президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о планах ограничить поставки нефти с российского рынка до 30-40% от потребности, наладив альтернативные поставки через страны Балтии и Украину.

Москва и Минск с конца прошлого года не могут договориться относительно условий поставок российской нефти на белорусские НПЗ. Это привело к тому, что экспорт нефти из РФ на НПЗ Белоруссии был приостановлен с 1 по 4 января.

По словам президента Беларуси Александра Лукашенко, Россия предлагает покупать свою нефть по ценам выше мировых, с чем Беларусь не согласна.

С 4 января экспорт нефти в Беларусь возобновили подконтрольные бизнесмену Михаилу Гуцериеву компании "Русснефть" и "Нефтиса". Однако планируемый ими объем поставок может обеспечить лишь половину загрузки белорусских Новополоцкого и Мозырского НПЗ, ежемесячно потребляющих около 1,5 миллиона тонн российской нефти.