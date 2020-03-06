Криклий пообещал ускорить реализацию совместных проектов с ЕБРР и ЕИБ

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий по итогам совещания по вопросам реализации совместных проектов с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ), передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства

"ЕБРР и ЕИБ являются стратегически важными партнерами Украины по обновлению национальной системы транспорта и реализации транзитного потенциала. Развитие инфраструктуры способствует росту экономики и благосостояния людей. Поэтому реализация совместных проектов с ЕБРР и ЕИБ может быть ускорена. Для этого необходимо разработать планы относительно дальнейших шагов по реализации проектов с определением мероприятий (в том числе в разрезе по городам Украины), сроков их выполнения, и индикаторов, с помощью которых можно было бы определить их эффективность", – заявил Криклий.

Глава министерства отметил, что Мининфраструктуры и в дальнейшем будет активно поддерживать реализацию проектов международных финансовых организаций, оперативно решать проблемы и координировать реализацию проектов во взаимодействии с другими органами исполнительной власти.

В свою очередь заместитель главы ЕБРР в Украине Марк Магалецкий и Офицер займа ЕИБ Генри Мойккинен заверили в том, что ЕБРР и ЕИБ будут всячески способствовать реализации проекта и оказывать поддержку в решении проблемных вопросов, возникающих в ходе их реализации.

Криклий напомнил, что при участии ЕБРР и ЕИБ сейчас реализуются проекты "Электрификация железнодорожного направления Долинская - Николаев - Колосовка", "Модернизация железнодорожной инфраструктуры", "Приобретение подвижного состава", "Городской общественный транспорт Украины". Начата реализация проекта "Повышение безопасности автомобильных дорог в городах Украины", инициировано финансирование перспективных проектов в сфере дорожного хозяйства, предоставления услуг почтовой связи, развития портового хозяйства и речной инфраструктуры, аэропортов.