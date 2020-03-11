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11.03.20 10:47

Ортопедическая обувь: польза и преимущества перед обычной

Сегодня большинство людей ведут активный образ жизни, преодолевая большие расстояния, либо проводят большую часть дня в сидячем положении, работая в офисе. Кроме того, мало кто обращает внимание на подбор качественной обуви. Это негативно сказывается на здоровье ног, в результате чего все большее количество людей страдает различными заболеваниями стоп. Решить большинство проблем с опорно-двигательным аппаратом поможет качественная ортопедическая обувь от надежного производителя.

Ортопедическая обувь: польза и преимущества перед обычной 01

Анатомические сандалии, шлепанцы, сабо и полумокасины торговой марки FootCare имеют привлекательный внешний вид, а широкий модельный ряд позволит подобрать модель под любой наряд. Рассмотрим преимущества ортопедических моделей над обычной обувью.

Ортопедическая обувь для взрослых: в чем отличие от обычной.

Это обувь специальной конструкции, которая повторяет анатомическое строение стопы. Ее основные преимущества:

Полезные свойства ортопедических моделей:

Линейка моделей торговой марки FootCare.

Компания Volsmart - производитель торговой марки FootCare в Украине. Ее главное направление работы - ортопедическая обувь оптом для ортопедических салонов, частных клиник и других медицинских учреждений.

Вся обувь FootCare:

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