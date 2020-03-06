Таможенная служба пояснила недовыполнение плана поступлений в госбюджет

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает БизнесЦензор.

В частности, Таможенная служба приводит сравнение объемов налогооблагаемого импорта в долларовом эквиваленте и поступлений в бюджет за 2018-2020 годы.

Так, в январе-феврале 2018 года налогооблагаемый импорт составил $7,6 млрд, а таможня перечислила в бюджет $1,9 млрд.

В январе-феврале 2019 года налогооблагаемый импорт вырос до $7,97 млрд, а перечисления в госбюджет – до $2,2 млрд.

В январе-феврале 2020 года налогооблагаемый импорт упал до $7,76 млрд, поэтому перечисления сократились до $1,93 млрд.

В Таможенной службе отмечают, что в 2020 году сократился сырьевой импорт, на которых приходится 43% от объема всех импортируемых товаров. В частности, значительно сократился импорт газа из-за теплой зимы и значительных запасов топлива в хранилищах.

Кроме того, на снижение таможенных поступлений в бюджет повлияло укрепление курса гривни. В плановые показатели поступлений бюджета правительство заложило курс доллара на уровне 27 грн. В январе-феврале курс составлял 23,68-24,57 грн/$.

"То есть Таможня при таких раскладах меньше собирает: в январе-феврале 2020 года она собрала в гривне меньше (на 12,3%) поступлений 2019 года. Зато в долларах – поступления в объеме $1,9 млрд остались практически неизменными (если не учитывать поступления от "евроблях" как единоразового платежа в 2019 году)", – отмечается в сообщении.

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Как сообщалось, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что считает основной причиной недовыполнения госбюджета в январе-феврале 2020 года неудовлетворительную работу Государственной таможенной службы.

По данным Госказначейства, в феврале доходы общего фонда государственного бюджета составили 62,2 млрд грн, что на 9,9% больше показателей февраля 2019 года, но на 4,21 млрд грн или на 6,3% меньше росписи.

В том числе доходы, за администрирование которых отвечает Государственная таможенная служба, составили 22,6 млрд грн, что на 21,7% меньше росписи. В Минфине поясняли, что на снижение таможенных поступлений повлияло укрепление курса гривни, более низкие объемы импорта (в эквиваленте доллара США), а также снижение цен на природный газ.

В январе 2020 года отставание от плана составляло 24% или 13,8 млрд грн.