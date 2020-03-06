Пассажиропоток аэропорта "Харьков" подскочил в феврале на 57%

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию аэропорта, передает БизнесЦензор.

Отмечается, что в феврале текущего года международными перелетами воспользовались 86,3 тысячи пассажиров, а внутренними - 17,1 тыс.

Всего произошел 421 вылет из аэропорта "Харьков".

Самыми популярными направлениями в феврале стали Шарм-эш-Шейх, Стамбул, Киев, Краков, Варшава, Вена, Гданьск, Катовице, Познань и Вроцлав.

В 2019 году пассажиропоток аэропорта "Харьков" превысил 1,3 млн человек. Воздушная гавань добилась рекордного показателя в своей новейшей истории.