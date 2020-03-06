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06.03.20 14:29

Оператор ГТС предупредил о рисках для газоснабжения Киева из-за действий "Киевгаза"

Оператор газораспределительной сети в Киеве – АО "Киевгаз" – уже более двух месяцев отказывается от заключения типового договора на транспортировку газа с ООО "Оператор ГТС Украины".

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Об этом сообщает пресс-служба Оператора ГТС, передает БизнесЦензор.

"В соответствии с Кодексом ГТС Оператор ГТС должен прекратить транспортировку газа к сетям "Киевгаза", что в результате приведет к остановке газоснабжения для всех потребителей в столице", – сказано в сообщении.

В компании пояснили, что в декабре 2019 года ОГТСУ направил "Киевгазу" для подписания проект договора транспортировки природного газа. Однако в ответ получил отредактированный вариант соглашения вместе с протоколом разногласий, которые значительно меняют типовой договор и тем самым создают дискриминационные условия по отношению к другим участникам рынка.

Таким образом, "Киевгаз" остается единственным среди всех 44 операторов газораспределительных сетей (ГРС) в Украине, который не заключил договор на транспортировку газа с Оператором ГТС, как это предусмотрено Кодексом и законом "О рынке природного газа".

"С целью недопущения энергетического коллапса в Киеве Оператор ГТС Украины обратился к НКРЭКУ с требованием провести проверку соблюдения "Киевгазом" лицензионных условий осуществления деятельности по распределению природного газа, а именно – о наличии у этого оператора ГРС действующего договора с ОГТСУ на транспортировку газа в соответствии с типовым договором", – сказано в сообщении.

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