Зеленский заставил министра инфраструктуры купить 90 вагонов у Крюковского завода (обновлено)

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Мы планируем в этом году минимум три дизель поезда закупить и до 100 пасвагонов, но сейчас финализируется финансовый план", - сказал Криклий в ходе посещения предприятий вместе с президентом Украины в рамках рабочей поездки в Полтавскую область.

Однако президент Украины потребовал у министра конкретизировать эти цифры.

"Мне кажется, что в принципе наступают времена, когда надо говорить конкретные вещи. Иногда пусть они не будут наибольшими, что можем на самом деле. Поэтому господин министр, я хотел бы, чтобы мы просто сказали, что мы действительно закажем три дизель-поезда и 100 пассажирских вагонов. Не до 100, а чтобы мы конкретно сказали – 100", – подчеркнул президент

Криклий пытался возразить: "Можно немного меньше – 80. Я же исхожу из финансового плана, который финализируется сейчас. Это 70-90 вагонов".

"Нет, 70-90 не подходит, давай тогда 90", – сказал президент, на что Криклий согласился.

Как сообщили позднее в пресс-службе Мининфраструктуры, Криклий по поручению Зеленского обсудил с Приходько меры, которые позволят поддержать отечественную промышленность.

"Мы с председателем наблюдательного совета ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" Владимиром Приходько договорились о конструктивном диалоге. Министерство инфраструктуры создаст постоянно действующую рабочую группу, в которую мы приглашаем представителей КВСЗ и других участников рынка, чтобы мы все вопросы решали не под камеры, когда почти конфликтная ситуация, а в рабочем порядке", – отметил министр.

Криклий добавил, что министерство уже подготовило обращение к "Укрзализныце" с целью включения КВСЗ в перечень предприятий, которым предоставлено право проведения капитального ремонта с целью продления срока службы пассажирских вагонов.

В то же время министр инфраструктуры связал план закупки новых вагонов производства КВСЗ с наличием средств у "Укрзализныци".

"Рассчитываем, что в бюджете из той суммы компенсации от "Газпрома", определенная часть пошла бы на заказы для "Укрзализныци", это будет важным импульсом и шагом. Это будет первая государственная поддержка отрасли за время независимой Украины", – добавил Криклий.