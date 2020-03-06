Второй крупный украинский город ограничил проведение массовых мероприятий из-за коронавируса

Об этом сообщает пресс-служба горсовета Сум по итогам заседания городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает БизнесЦензор.

В частности, Комиссия решила установить режим повышенной готовности для всех подразделений городского совета на период риска распространения коронавирусной инфекции.

Также решено ограничить проведение совещаний, конференций и заседаний с участием большого количества человек (по возможности осуществлять их с использованием средств электронной дистанционной связи), а также ограничить проведение культурных, спортивных и других массовых мероприятий до улучшения эпидемической ситуации по заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Также, согласно решению комиссии, с завтрашнего дня учебные заведения города должны обеспечить дезинфицирующими средствами и средствами личной защиты.

Отделу транспорта, связи и телекоммуникационных услуг поручено контролировать проведение дезинфекции в коммунальном и частном пассажирском транспорте.

"Сумчанам комиссия рекомендовала ограничить посещение мест больших скоплений людей и пользования пассажирским транспортом с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 контактным и капельным путем", – отмечается в сообщении.

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Как сообщалось, с 6 марта в связи с фиксацией случае COVID-19 в Черновцах, в Черновицкой области введен запрет массовых мероприятий, концертов, конференций, спортивных событий и приостановлен учебный процесс.

Напомним, 3 марта Минздрав сообщил о первом случае заболевания новых коронавирусом в Черновцах.

По состоянию на 4 марта в Украине было еще шесть подозрений на коронавирус, сообщил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.