В Закарпатской области заменят неисправные счетчики газа за счет оператора сетей

Об этом со ссылкой на пресс-службу АО "Закарпатгаз" сообщает БизнесЦензор.

"В прошлом году закарпатцам заменили почти 11500 счетчиков, из которых за счет предприятия - почти 2,5 тысячи. В текущем году все счетчики, требующих замены, и в которых ни в чем не будет обнаружено вмешательства со стороны потребителей, заменять за счет АО "Закарпатгаз", - сообщает компания.

Деньги на поверку, ремонт и замену счетчиков закладываются в тарифе на распределение, который с этого года потребители оплачивают отдельно от стоимости объемов потребленного газа. В этом году на это предусмотрено 13,3 млн грн.

"Если прибор учета работает некорректно из-за изношенности или по определенным техническим, независимым от потребителя причинам, новый счетчик мы установим за счет компании", - отметил технический директор АО "Закарпатгаз" Александр Голуб.

Бесплатной для населения является также услуга периодической поверки.

"Если по ее результатам в работе счетчика не обнаружено никаких нарушений и метрологических отклонений, то прибор признается годным и возвращается потребителю вместе с документом, который это подтверждает. В случае выявления факта вмешательства в работу счетчика, потребителю придется не только оплатить услугу по снятию и установке прибора, но и компенсировать стоимость неучтенного за нарушения объема природного газа", - сообщает компания.

Кроме компенсации стоимости природного газа на злоумышленников ждет еще и уголовная ответственность, ведь такие действия квалифицируются как уголовное преступление. Согласно ст.185 Уголовного кодекса Украины максимальная мера наказания возможна за такое правонарушение - лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.