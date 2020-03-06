Новый Кабмин продолжит сотрудничество с МВФ, – премьер (обновлено)

Об этом со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров сообщает БизнесЦензор.

"Изменение правительства означает, что мы хотим еще более качественных и быстрых реформ в Украине. Правительство продолжит взвешенную фискальную политику и конструктивное сотрудничество с Международным валютным фондом и другими кредиторами Украины", – заявил Шмыгаль.

Премьер также отметил, что правительство готово к новым вызовам и будет активнее продвигаться на пути реформ и интеграции с Европейским Союзом.

В свою очередь министр финансов Игорь Уманский в пятницу, 6 марта, провел первую официальную встречу на новой должности с постоянным представителем МВФ в Украине Йостой Люнгманом, передает пресс-служба Минфина.

В ходе встречи Уманский назвал продолжение активного сотрудничества с МВФ безусловным приоритетом для Украины.

"Программа расширенного финансирования МВФ является важной для поддержания финансовой стабильности и реализации структурных реформ в Украине, что является приоритетом деятельности правительства. Мы продолжаем совместно с нашими коллегами из МВФ активную работу для начала программы", – заявил министр.

Уманский предложил организовать в ближайшее время встречу руководства правительства с руководством МВФ в Вашингтоне для обсуждения дальнейшего сотрудничества.

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Как сообщалось, Международный валютный фонд (МВФ) ожидает выполнения согласованных ранее предварительных мер для окончательного утверждения советом директоров Фонда новой трехлетней программы расширенного финансирования EFF на $5,5 млрд.

Напомним, 7 декабря 2019 года Международный валютный фонд достиг соглашения с украинскими властями об условиях нового трехлетнего соглашения на сумму 4 млрд SDR (около $5,5 млрд) в рамках механизма расширенного финансирования.

Как отметили в МВФ, предварительно соглашение еще подлежит утверждению руководством МВФ и Исполнительным советом Фонда, и будет зависеть от выполнения ряда предварительных условий.