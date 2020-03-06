Мининфраструктуры ожидает от "Укрзализныци" предложение по возобновлению работы малодеятельных станций

Об этом со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры сообщает БизнесЦензор.

В Министерство инфраструктуры поступают многочисленные жалобы и обращения предприятий, местных и центральных органов исполнительной власти, народных депутатов, в которых указывается об ограничении планирования перевозок грузов на "малодеятельных" станциях.

Это приводит к значительным негативным последствиям для малого и среднего бизнеса и социальной напряженности в регионах расположения таких станций, указывает "Укрзализныця".

"Укрзализныця" совместно с министерствами, объединенными территориальными громадами и облгосадминистрациями разрабатывает механизм вывода железнодорожных станций из перечня малодеятельных.

По словам директора департамента коммерческой работы компании Андрея Мирошникова, в настоящее время в стране насчитывается около 300 малодеятельных ж/д станций.