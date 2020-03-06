НАБУ объявило о подозрении четырем лицам по делу схемы на ОПЗ на 93 миллиона

Об этом со ссылкой на пресс-службу НАБУ сообщает БизнесЦензор.

Подозрения объявлены доверенному лицу народного депутата VIII созыва, которое выступило организатором схемы; замдиректора ОПЗ; начальнику отдела завода, владельцу компании-нерезидента-участника коррупционной схемы.

Действия всех четырех человек квалифицированы по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

"Должностных лиц "ОПЗ" задержали. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения. Что касается остальных двух подозреваемых, то теперь их местонахождение не установлено. Поэтому о подозрении им сообщили в порядке ст. 135, ст. 278 УК Украины", - сообщает НАБУ.

Следствие установило, что доверенное лицо народного депутата организовало схему, по которой "Одесский припортовый завод" продавал минеральные удобрения определенной компании по ценам ниже рыночных.

В дальнейшем эта компания перепродавала товар иностранным компаниям. Однако физически поставки обеспечивал этим компаниям ОПЗ.

Схема действовала на протяжении марта-декабря 2015 года. К ее реализации были привлечены должностные лица ОПЗ. Вследствие таких действий государственный завод недополучил доход в около 93,3 млн грн.