Российскому миллиардеру Тинькову грозит до 6 лет тюрьмы в США

Об этом со ссылкой на ВВС сообщает БизнесЦензор.

В четверг было опубликовано обвинительное заключение в отношении Тинькова. Из него следует, что бизнесмен мог скрыть активы и доходы в размере 1 млрд долларов, когда отказался от американского гражданства.

Как говорится в сообщении министерства юстиции США, всего по двум обвинениям Тинькову может грозить до шести лет заключения.

"Ему также грозят пребывание под наблюдением, возмещение убытков и денежные штрафы", - сказано в сообщении.

Обвинительное заключение было подано в суд Северного округа штата Калифорния в сентябре 2019 года, но раскрыли его только сейчас

В 2013 году Тиньков отказался от американского гражданства, но это не освобождало его от уплаты американских федеральных налогов.

В начале марта стало известно, что Тиньков был арестован и освобожден под залог в Лондоне по американскому ордеру.

В специальном релизе министерства юстиции США говорится, что обвинения Олегу Тинькову были предъявлены 26 сентября прошлого года. По версии минюста, банкиру грозит до шести лет тюремного заключения и денежный штраф, сумма которого не уточняется.

Как следует из шестистраничного обвинительного залючения суда Северного округа штата Калифорния, зарегистрированного судебным клерком 28 сентября 2019 года, дело о налоговых нарушениях CR19489 было возбуждено против Олега Тинькова, также известного в США как "OlegTinkoff". По всей видимости, именно это имя бизнесмен указывал в своих американских документах.

В обвинительном заключении указывается, что Тиньков получил американское гражданство 10 сентября 1996 года через процедуру натурализации. О выходе из гражданства Соединенных Штатов он объявил 28 октября 2013 года, согласно положенной в таких случая процедуре - в присутствии дипломатического представителя этой страны.

Согласно законам США, все без исключения граждане обязаны отчитываться о своих доходах, полученных в любой точке планеты, и сообщать налоговой службе о всех видах заработка. Особые ограничения касаются и выхода из гражданства.

Если состояние "отказника" составляет $2 миллиона и больше, то все его или ее имущество оценивается, как проданное за день до отказа от гражданства. Из этой суммы вычитают $700 тысяч, не облагаемых налогом, а с остального капитала, тщательно оцененного налоговой службой, взимается пошлина, которая может достигать 23,8%.

Претензии американских налоговиков связаны с принадлежащей Олегу Тинькову компанией Tinkoff Credit Systems Group Holding PLС, которая, в свою очередь, выступила учредителем компании Tinkoff Credit Systems (TCS). Как уточняют правоохранители, речь идет о банке без физического представительства или офиса, который, тем не менее, виртуально предоставлял своим клиентам банковские услуги (до 1 января 2015 года банк носил название "Тинькофф Кредитные Системы", после и до настоящего времени - "Тинькофф Банк" - прим. Би-би-си).

Согласно обвинительному заключению, в 2013 году Олег Тиньков контролировал TCS через две офшорные компании, зарегистрированные на Британских Виргинских островах - Tadek Holding и Tasos Invest. С мая 2013 года все акции этих компаний перешли в распоряжние Beckett Group (Тиньков стал ее акционером за месяц до этого, в апреле).

После IPO TCS на Лондонской фондовой бирже 25 октября 2013 года и перед выходом из американского гражданства (которое, как говорится в документе, произошло примерно 28 октября того же года) рыночная стоимость всех акций, которые находились в фактической собственности бизнесмена, составляла около миллиарда долларов.

В первом пункте обвинения речь идет о том, что Тиньков подал налоговую декларацию за 2013 год и указал доход в размере 205 тысяч 317 долларов, понимая, что в реальности его доход был выше. Во втором пункте говорится о том, что в заявлении о выходе из гражданства США бизнесмен указал ложную информацию, сообщив, что на момент отказа от гражданства его состояние оценивалось в 300 тысяч долларов.