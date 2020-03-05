БизнесЦензор

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05.03.20 20:51

Минобороны заказало новому поставщику топлива на 420 миллионов

Министерство обороны по итогам торгов 26 февраля и 2 марта заказало новому поставщику ООО "Альянс Энерго Трейд" топливо на 417 млн грн.

Минобороны заказало новому поставщику топлива на 420 миллионов

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

В частности, Минобороны заказало ООО "Альянс Энерго Трейд" дизтопливо на 387,84 млн грн и авиатоплива на 30,3 млн грн.

Согласно условиям договоров, компания до 26 апреля должна поставить 15,8 тыс. тонн арктического дизтоплива по 24 186-25 001 грн. за тонну.

По данным издания "EnKorr", на дату аукциона рыночная цена дизтоплива составляла 22,42 тыс. грн за тонну. Это в среднем на 10% дешевле, но Минобороны закупает топливо с отсрочкой оплаты в месяц и с доставкой в ​​свои воинские части.

Фирма "Альянс Энерго Трейд" подала документы на дизель Т-С-К5 класса 2 производства ОАО "Мозырский нефтеперерабатывающий завод" (Беларусь) и ГП-Арк-Евро5-В0 производства ПАО "Укртатнафта" Игоря Коломойского, изготовленный ими в декабре 2019 года.

Сумма сделок на поставки дизтоплива на 7% ниже ожидаемой стоимость закупки по этим лотам в 416,46 млн грн.

Конкурентами нового поставщика Минобороны на этих торгах были "Укртатнафта", ООО "Глуско Украина", ООО "ОККО Контракт", ООО "Торговый дом "Сокар Украина", ООО "Фирма "Фидея" и ООО "Южная топливно-экспедиционная компания".

Кроме того, Министерство обороны 2 марта по результатам тендера заключило с ООО "Альянс Энерго Трейд" договор на 30,3 млн грн. Компании заказали 1,5 тыс. тонн авиакеросина по 20 198 грн/т.

Фирма подала документы на авиатопливо РТ производства ПАО "Укртатнафта" и ОАО "Нафтан" (Беларусь) и Джет А-1 производства компании "Hellenic Petrolium S.A." (Греция) и "Orlen Lietuva" (Литва).

В этих торгах также участвовали "Укртатнафта", ООО "Глуско Украина", ООО "Люкс Краина", ООО Фирма "Фидея" и ЧП "ОККО Контракт".

"Альянс Энерго Трейд" впервые выиграл топливные подряды Минобороны.

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Столичная фирма во главе с Дмитрием Пучкиным принадлежит Роману Адамову, а подписантом значится заместитель директора по правовым вопросам Валерия Белингио.

Ранее компанией под названием "Стандарт Ойл Сервис" владела Наталья Бочарова. Сейчас "Альянс Энерго Трейд" имеет общий номер телефона и находится в соседних офисах по ул. Старонаводницкой, д. 13, корп. Б с ООО "Альянс Агро Ойл" Данила Давыдова, которым руководит Андрей Киреев.

По данным "Консалтинговой группы А-95", "Альянс Энерго Трейд" возглавил рейтинг крупнейших импортеров дизельного топлива через морские порты Украины в 2019 году.

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