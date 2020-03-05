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05.03.20 20:06

2020 год станет худшим для производителей авто со времен 2008 года, – Continental

Один из крупнейших в мире поставщиков автомобильных запчастей - компания Continental - прогнозирует, что глобальное производство пассажирских авто продолжит снижаться третий год подряд. По итогам 2020 года падение производства может достичь 5%. Это станет худшим показателем для индустрии со времен мирового финансового кризиса 2008/2009 годов.

2020 год станет худшим для производителей авто со времен 2008 года, – Continental

Об этом сообщает Коммерсант, передает БизнесЦензор.

Немецкий производитель отметил, что по объемам выпуска серьезно ударила эпидемия коронавируса COVID-19. Только в первые три месяца этого года мировой объем выпуска автомобилей, по прогнозу компании, может сократиться более чем на 10%, в Китае - на 30%. Если же эпидемия не утихнет во втором квартале, то годовой объем выпуска может снизиться не на ныне прогнозируемые 5%, а гораздо больше. 

На фоне публикации прогноза и квартальной отчетности акции Continental просели на 12,5%, до $84,21 за акцию. Это самый низкий уровень котировок производителя с середины 2012 года.

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