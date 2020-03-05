Аэропорт "Борисполь" увеличил пассажиропоток с начала года на 15%

Об этом сообщили в пресс-службе предприятия, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

На международных рейсах этот показатель составил за отчетный период 1,8 млн человек (рост на 16,6%), на внутренних – 154,1 тыс. (+3,1%).

Количество рейсов за два первых месяца составило 14,6 тыс. (+2,5%) на прилет/вылет, в том числе международных рейсов – 12,7 тыс. (+3,7%), внутренних – 1,85 тыс. (-4,8%).

В феврале 2020 года пассажиропоток аэропорта составил 900,6 тыс. человек, что на 13,5% больше показателей февраля 2019 года. При этом на международных рейсах данный показатель составил 827,5 тыс. человек (+14,3%), на внутренних – 73,1% (+5,3%).

Количество рейсов в феврале 2020 года составило 6,945 тыс. (+3,9%), в том числе международных – 6,03 тыс. (+4,2%), внутренних – 916 (+2,3%).

Как сообщалось, международный аэропорт "Борисполь" в 2019 году увеличил пассажиропоток на 21,1% по сравнению с 2018 годом – до 15,26 млн человек.

Международный аэропорт "Борисполь" является крупнейшим в Украине с общей занимаемой площадью около 1 тыс. га. Имеет две взлетно-посадочных полосы: одну – длиной 4 тыс. м, шириной 60 м, вторую – длиной 3,500 тыс. м, шириной 63 м. На его территории расположены четыре пассажирских терминала и почтово-грузовой комплекс.