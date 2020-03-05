Полиция провела обыски в дорожных службах Николаевской области

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, обыски также проводились в офисах частных предприятий, осуществлявших подрядные работы, а также по месту жительства должностных лиц предприятий-подрядчиков, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, обыски проводились в рамках расследования злоупотреблений при содержании и ремонте дорог на территории Николаевской области в 2019-2020 годах.

В частности, полицейские разоблачили группу лиц, которые завладели бюджетными средствами, выделенными на ремонт и строительство дорог области.

"В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что группа лиц, используя предприятия, зарегистрированные на подставных лиц, в сговоре с должностными лицами Службы автомобильных дорог в Николаевской области и Николаевского облавтодора завладевают бюджетными средствами", – сказано в сообщении.

Досудебное расследование ведется по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 191 УК Украины "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением".

В пресс-службе "Укравтодора" подтвердили проведение обысков в Николаевской области.

"Сегодня в служебном кабинете заместителя руководителя по финансово-экономическим вопросам САД в Николаевской области проведен обыск. В ходе обыска были изъяты вещи и документы, имеющие значение для досудебного расследования", – отмечается в сообщении госагентства.