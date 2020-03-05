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05.03.20 18:25

"Укравтодор" планирует заверить строительство трассы Днепр-Решетиловка до конца года

Государственное агентство автомобильных дорог Украины "Укравтодор" планирует завершить строительство трассы Днепр-Решетиловка в 2020 году.

"Укравтодор" планирует заверить строительство трассы Днепр-Решетиловка до конца года

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора", передает БизнесЦензор.

Как сообщается, руководитель "Укравтодора" Александр Кубраков с президентом Украины Владимиром Зеленским проинспектировали строительство трассы Н-31 Днепр-Решетиловка. Задача на этот год – завершить строительство на территории Полтавской и Днепропетровской областей", – сказано в сообщении.

Агентство также отмечает, что в 2020 году в Полтавской области планируется выполнить ремонтно-строительных работ на 13 млрд грн, из них 10,6 млрд направляются именно на трассу Днепр-Решетиловка.

По данным "Укравтодора", за прошлые года было построено 27,4 км бетонки, которая еще не была введена в эксплуатацию.

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