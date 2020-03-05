Дубилет готов продолжить работу в Кабине Шмыгаля

Как передает БизнесЦензор, об этом экс-министр Кабинета министров сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Что касается моих планов. Большинство проектов, которыми я занимался, не завершены. А ничто так не болит, как ощущение потерянного времени из-за незавершенных проектов. Мы будем обсуждать, в каком формате я продолжу работать в правительстве. Если продолжу", – написал Дубилет.

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Как сообщалось, Верховная Рада 4 марта утвердила на должности премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. За принятие внесенного президентом Владимиром Зеленским постановления проголосовал 291 народный депутат.

Верховная Рада также назначила новый состав Кабинета министров. Как уточнил премьер-министр Денис Шмыгаль, представляя состав правительства, четыре должности министров в новом Кабмине останутся вакантными. В частности, не были предложены кандидаты на должности глав Минэкономики и Минэкоэнерго.

Перед этим Верховная Рада удовлетворила заявление премьер-министра Алексея Гончарука об отставке.