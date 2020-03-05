Первые аукционы по аренде коммунального и госимущества состоятся в апреле

Об этом сообщила руководитель проектного офиса ГП "ProZorro.Продажи" Владислава Грудова, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам Грудовой, команда "ProZorro.Продажи" вместе с донорами и партнерами провели несколько выездных семинаров для информирования предприятий об особенностях нового порядка аренды.

"Надеюсь, это принесло свои плоды, и арендодатели и балансодержатели будут в системе уже в этом месяце. Я бы ожидала, что первые аукционы состоятся в апреле", – сказала Грудова в ходе конференции по управлению госимуществом в Киеве 5 марта.

Грудова отметила, что новый типовой договор уже готов и в ближайшее время будет опубликован на сайте Минэкономики.

Кроме того, с 1 октября 2020 года два перечня объектов аренды будут представлены в электронном виде.

"С 1 октября каждое движение в системе будет записываться и все будет видно. Во время обсуждения закона мы столкнулись с тем, что многие стороны нарушали закон 1992-го года, но это никого не волновало, потому что хранилось в бумажном виде, и все было сложно проверить. Теперь все это цифровизировано", – добавила Грудова.

Кроме того, в течение двух лет со дня вступления закона арендодатели обязаны опубликовать все старые договора аренды.

По данным ФГИ, по состоянию на 1 февраля 2020 года в Украине действует 17,611 тыс. договоров аренды госимущества, площадь переданного имущества составляет 9 млн кв. м. При этом 4,322 тыс. договоров аренды недвижимости общей площадью 1,8 млн кв. м заключены с бюджетными учреждениями за 1 грн/год. Еще 899 договоров аренды на площади 0,268 млн кв. м заключены на имущество, которое находится на временно оккупированных и неподконтрольных территориях.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой 3 октября 2019 года закон "Об аренде государственного и коммунального имущества" в конце декабря.

Документом предусмотрено, что передача в аренду государственного и коммунального имущества будет осуществляться путем продажи права аренды на имущество на электронном аукционе в электронной торговой системе. Договоры аренды государственного и коммунального имущества также будут публиковаться в электронной торговой системе.

Кабинет министров 3 марта утвердил порядок передачи такого имущества, уточнив вопросы проведения аукционов, включения имущества в перечень потенциальных объектов аренды, заключения договоров, осуществления ремонтов и неотделимых улучшений, условия продолжения договоров аренды и прочее.