Приватизацией "Объединенной горно-химической компании" заинтересовались 15 покупателей, – ФГИ

Об этом глава Фонда Дмитрий Сенниченко сообщил в кулуарах конференции по управлению госимуществом в Киеве, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам Сенниченко, с некоторыми из них уже подписаны соответствующие документы для ознакомления с информацией о предприятии.

В своем выступлении на конференции Сенниченко продемонстрировал план-график большой приватизации в 2020 году, согласно которому конкурс по ОГХК намечен на конец мая этого года и станет вторым после запланированного на середину апреля конкурса по продаже гостиницы "Днепр".

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Как сообщалось, в феврале Кабмин согласовал назначение Михаила Макарова исполняющим обязанности председателя правления ЧАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК).

Напомним, Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины рассчитывает в первой половине 2020 года продать ЧАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) и ГП "Завод "Электротяжмаш".

ГП "Объединенная горно-химическая компания" начала фактическую деятельность с августа 2014 года, когда правительство Украины приняло решение о передаче ему в управление имущественных комплексов ВГМКа и ИГОКа, ранее находившихся в аренде структур Дмитрия Фирташа. 8 декабря 2016 года ГП было преобразовано в ПАО "ОГХК", 26 декабря 2018 года – из ПАО в ЧАО.

ОГХК реализует продукцию более чем в 30 стран мира. Основные рынки сбыта – ЕС, Китай, Турция, а также США и страны Африки.

Уставный капитал ЧАО "ОГХК" – 1,94 млрд грн.

Правительство в августе 2016 года отнесло ОГХК к списку компаний, подлежащих приватизации в 2017 году. Затем приватизацию компании Фонд госимущества перенес на 2018 год, позже приватизацию перенесли еще раз. Готовить ОГХК к приватизации будет "BDO корпоративные финансы" в составе консорциума Baker McKenzie, Baker Tilly Ukraine и Asset Expertise.