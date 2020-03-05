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05.03.20 20:27

Apple разрешила рекламу в push-уведомлениях

Американская корпорация Apple обновила рекомендации для Apple Store, в которых изменила политику в отношении ранее запрещенной рекламы в push-уведомлениях.

Apple разрешила рекламу в push-уведомлениях

Об этом сообщает The Verge, передает БизнесЦензор со ссылкой на Коммерсант.

Приложения теперь могут присылать рекламные уведомления, если пользователи согласятся получать их. У владельцев устройств Apple также есть возможность отказаться от получения рекламы через push-уведомления в любое время.

Ранее в Apple уже нарушали собственный запрет на рекламу в push-уведомлениях, когда компания рекламировала свой сервис Apple Music, после чего Apple подверглась критике за злоупотребление своим положением владельца платформы.

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