"Аграрный фонд" досрочно вернул кредит на 183 миллиона

Об этом говорится в сообщении "Аграрного фонда", передает БизнесЦензор.

"Мы благодарны руководству "Укргазбанка" за их конструктивную позицию в решении наших финансовых вопросов", – отметил и.о. председателя правления ПАО "Аграрный фонд" Иван Барышев.

Также руководитель предприятия отметил, что у новой команды есть стратегия развития компании, и один из первых шагов – уплатить просроченные долги.

Как сообщалось, "Аграрный фонд" договорился о реструктуризации кредитов перед "Укргазбанком" и находится в переговорном процессе с "Укрэксимбанком".

Фонд имел простроченные кредиты на сумму 183 млн грн в "Укргазбанке" (пеня и штрафы 80 млн) и на 880 млн грн в "Укрэксимбанке" (пеня и штрафы 110 млн грн).

ПАО "Аграрный фонд" создано весной 2013 года постановлением правительства. В начале 2017 года Фонд госимущества Украины принял решение о приватизации ПАО "Аграрный фонд". Уставный капитал компании составляет 5 млрд грн.

По оценкам "Аграрного фонда", его доля на внутреннем рынке зерна составляет 20%, внутреннем рынке муки – 13%.

"Аграрный фонд" по итогам 2019 года получил 3,27 млрд грн убытка.