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05.03.20 21:10

Билл Гейтс пообещал потратить $100 миллионов на борьбу с коронавирусом

Фонд Билла и Мелинды Гейтс занимается поиском лекарства от коронавируса. Тысячи образцов лекарственных препаратов будут протестированы в Бельгии. Фонд заявил, что предоставит до $100 млн в качестве ответа на глобальную вспышку заболевания.

Билл Гейтс пообещал потратить $100 миллионов на борьбу с коронавирусом

Об этом сообщает Коммерсант, передает БизнесЦензор.

Профессор Йохан Нейтс, который будет проводить анализ в Лёвене, сказал, что он ожидает результатов в течение двух недель после прибытия образцов в Бельгию.

"Фонд Билла и Мелинды Гейтс надеется, что среди 15 тыс. веществ есть одно или несколько, которые могут ингибировать новый коронавирус", - приводит The Guardian слова ученого.

Случаи заражения коронавирусом COVID-19 были впервые зафиксированы в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Позже случаи заражения были выявлены в 77 странах. По данным ВОЗ, общее число заразившихся коронавирусом во всем мире составляет 90 870 человек, умерли 3 110. 

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