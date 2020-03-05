Крупнейшая британская региональная авиакомпания объявила о банкротстве

Авиакомпания рекомендовала купившим билеты клиентам не выезжать в аэропорты, передает БизнесЦензор со ссылкой на ВВС.

В письме сотрудникам авиакомпании генеральный директор Марк Андерсон признал, что руководству перевозчика не удалось найти решение, которое позволило бы продолжать работу.

В свою очередь правительство Великобритании заявило, что оно готово помочь около 2000 работников Flybe найти новые рабочие места и будет сотрудничать с другими авиакомпаниями.

Flybe стремилась стать крупнейшей региональной авиакомпанией в Европе, осуществляя рейсы самолетами среднего размера между второстепенными городами.

В аэропортах Саутгемптона, Эксетера и Белфаста авиакомпания осуществляла 80-90% рейсов.

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Flybe столкнулась с финансовыми трудностями в прошлом году, после чего была выкуплена консорциумом, в который входит Virgin Atlantic.

Новые владельцы в начале года заявили, что вложат в компанию дополнительно 30 млн, но обратились к правительству за дополнительной поддержкой.

Flybe надеялась получить 100 миллионов фунтов стерлингов от правительства, однако против этого выступили крупные авиакомпании, в том числе British Airways.

Virgin Atlantic заявила, что "глубоко разочарована" крахом Flybe, добавив, что консорциум инвестировал в компанию более 135 миллионов фунтов стерлингов.