БизнесЦензор

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05.03.20 15:25

Кабмин отозвал призванный заменить Трудовой кодекс 1971 года закон

Кабинет министров отозвал находившийся на рассмотрении в парламенте проект "Закона о труде".

Кабмин отозвал призванный заменить Трудовой кодекс 1971 года закон

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщается на странице правительственного законопроекта №2708 на сайте Верховной Рады.

Как сообщалось, Кабмин одобрил новый законопроект о труде в конце декабря и внес его на рассмотрение в Верховную Раду.

Как пояснял министр экономики Тимофей Милованов, новый закон о труде призван заменить устаревший Кодекс законов о труде 1971 года, который не предусматривает официального оформления ряда современных форм труда – фриланса, дистанционной, домашней или временной работы.

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