Компания Коломойского стала поставщиком газа для "Одесского припортового завода"

Как передает БизнесЦензор, об это первый заместитель главы ОПЗ Николай Щуриков сообщил на своей странице в сети Facebook.

По словам Щурикова, "Укрнефтебурение" предоставило лучшее ценовое предложение за переработку тонны карбамида в размере $77, аммиака – $39,5.

"Поздравляю Михаила Бакуненко с победой. Официальный результат будет обнародован 10 марта", – добавил Щуриков.

При этом он признал, что назначенный ФГИ глава набсовета Сергей Игнатовский выступали против выбора этой компании в качестве поставщика газа для ОПЗ.

ЧАО "Укрнефтебурение" – одна из крупнейших частных газодобывающих компаний в Украине, ее совладельцами являются Игорь Коломойский и Виталий Хомутынник. 22,5% компании, через "Ариана Бизнес Лимитед" (Великобритания), принадлежит российскому бизнесмену Павлу Фуксу. Акции компании Фукс приобрел у окружения Януковича. Еще 10% принадлежит JKX Ukraine B.V.

Контроль над "Укрнефтебурением" Коломойский восстановил в 2015 году. С июля 2015 года руководителем компании назначен Михаил Бакуненко, ранее работавший одним из директоров подконтрольной Коломойскому "Укрнафты".

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Как сообщалось, 2 марта замглавы Фонда госимущества Тарас Елейко прекратил полномочия двух членов наблюдательного совета ПАО "Одесский припортовый завод" - экс-директора по закупкам и оптовым продажам ООО "Вог ритейл" Владислава Войтенко и советника гендиректора ПАО "Укртранснафта" Игоря Рубана, назначенных 26 ноября прошлого года как внештатные советники главы Фонда.

Вместо Войтенко и Рубана новыми членами набсовета ОПЗ назначены начальник отдела организации работы набсоветов Фонда Людмила Есипенко и внештатный советник главы Фонда Александра Васильченко.

Напомним, в январе ПАО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) по поручению главы Фонда госимущества объявил конкурс по отбору поставщика газа в объеме 50-60 млн кубометров в месяц на давальческих условиях для работы предприятия в мае-декабре этого года.

ОПЗ выпускает химическую продукцию, а также занимается перевалкой химпродукции на морской транспорт. Государству в лице ФГИ принадлежит 99,5667% акций ОПЗ, 0,0021% – ООО "Конкорд Капитал", другим акционерам-физлицам – 0,4312%.

Предприятие простаивало с конца апреля 2018 года. Его работа была остановлена из-за нарушений давальцем ООО "Всеукраинская Энерго Компания" договора с "Укртрансгазом".

ОПЗ называл работу на давальческих условиях единственным возможным вариантом возобновления работы в условиях провала попыток приватизации и накопленной задолженности за газ перед НАК "Нафтогаз Украины", которая превышает 1,5 млрд грн. В августе 2019 года завод возобновил работу, отобрав по конкурсу ООО "Агро Газ Трейдинг" и запустив один агрегат аммиака и два агрегата карбамида. Этот договор в результате продления в конце прошлого года действует до 30 апреля 2020 года.

Новый глава ФГИ Дмитрий Сенниченко 11 декабря сообщил, что обновленный набсовет ОПЗ договорился с давальцем о повышении цены на переработку и возобновлении самостоятельной продажи карбамида в объеме 5 тыс. тонн. Это позволит заводу дополнительно получать на техпереоснащение не менее 3-5 млн грн ежемесячно.

Сенниченко также поручил набсовету ОПЗ не позднее середины января 2020 года объявить открытый конкурс на поставщика газа для предприятия. По его словам, подготовка к приватизации ОПЗ продолжается согласно графику, который предполагает приватизационный конкурс в 2020 году.