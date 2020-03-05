Представитель Зеленского анонсировал возобновление работы Минагрополитики

Об этом, сообщил уполномоченный президента по земельным вопросам Роман Лещенко, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Со следующей недели будет институционально возобновлена работа Министерства аграрной политики. Отрасль, которая формирует 40% валютной выручки и 20% ВВП страны, будет иметь профильное министерство", – сказал уполномоченный.

Как сообщалось, Верховная Рада 4 марта утвердила на должности премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, а также назначила новый состав Кабинета министров.

При этом в новом составе правительства остается вакантной должность министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, которую занимал ранее Тимофей Милованов.

Напомним, Министерство развития экономики, торговли и сельского было образовано в результате слияния двух министерства – Министерства экономического развития и торговли и Министерства аграрной политики и продовольствия после прихода правительства Алексея Гончарука.