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05.03.20 20:58

Монетный двор Канады представил самую большую золотую монету в мире. ФОТО

Королевский канадский монетный двор выпустил самую большую золотую монету в своей истории весом 10 килограмм.

монеты

Как сообщается на сайте Монетного двора, всего будет выпущено не более 10 таких монет, передает БизнесЦензор.

"Как единственный монетный двор в мире, изготавливающий монеты из 99,999% чистого золота, 10-килограммовое произведение предлагает коллекционерам уникальный опыт роскоши", – отмечается в сообщении.

На аверсе монеты изображено изображение Ее Величества Королевы Елизаветы II, на реверсе – традиционный для канадских монет кленовый лист.

Монетный двор Канады представил самую большую золотую монету в мире 01

Монетный двор Канады представил самую большую золотую монету в мире 02

"Мы гордимся тем, что создали монету "Золотой кленовый лист" весом в 10 кг с чистотой 99,999% как исключительное выражение одной из самых востребованных и желанных золотых монет в мире", – отметила президент и главный исполнительный директор Королевского монетного двора Канады Мари Лемей.

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