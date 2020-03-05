Россия сократила добычу газа на 2,7%

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

В феврале текущего года в РФ было произведено 60,404 млрд куб. м газа (-2,4% относительно того же месяца прошлого года).

Данные по "Газпрому" "ЦДУ ТЭК" отдельно не публикует. Они включены как "расчетные" в объем добычи "прочих недропользователей", которые в январе-феврале 2020 года добыли 91,490 млрд куб. м газа (43,862 млрд куб. м газа - в феврале).

Крупнейшая независимая газовая компания - "Новатэк" - за два месяца текущего года произвела 11,770 млрд куб. м (в феврале - 5,571 млрд куб. м). Операторы СРП с начала года добыли 5,378 млрд куб. м (2,586 млрд куб. м).

Из вертикально интегрированных нефтяных компаний наибольшие объемы "голубого топлива" в январе-феврале 2020 года добыли НК "Роснефть" - 7,5 млрд куб. м (в феврале - 3,59 млрд куб. м), "Газпром нефть" - 3,72 млрд куб. м (1,82 млрд куб. м), "Лукойл" - 3,58 млрд куб. м (1,74 млрд куб. м), "Сургутнефтегаз" - 1,6 млрд куб. м (771,1 млн куб. м), "РуссНефть" - 432,6 млн куб. м (209,5 млн куб. м), "Татнефть" - 156,5 млн куб. м (76,6 млн куб. м), "Славнефть" - 154,9 млн куб. м (74,1 млн куб. м), "Башнефть" - 110,9 млн куб. м (54,2 млн куб. м).

"ЦДУ ТЭК" по-прежнему учитывает отдельно добычу "Башнефти", несмотря на то, что с 2016 года компания входит в ПАО НК "Роснефть".