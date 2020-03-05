"Укрзализныця" обещает снести 26 ларьков и "наливаек" на центральном вокзале Киева

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

"Под ликвидацию подпадет 26 торговых точек на Вокзальной площади и в конкорсе вокзала, сообщил член правления АО "Укрзализныця" Марчин Целеевский.

По его словам, демонтаж МАФов на вокзале продолжается с осени прошлого года. "В прошлом году мы ликвидировали 10 киосков на Вокзальной площади, а уже в эту пятницу стартует вторая масштабная волна демонтажа МАФов", - отметил Целеевский.

В частности, компания планирует снести 10 МАФов, расположенных на площади у западного подземного перехода и еще 16 точек - в конкорсе, который соединяет Центральный и Южный вокзалы.

"Под ликвидацию попадают торговые территории, на которые истек срок аренды, в том числе точки продажи алкоголя на разлив. МАФы, которые останутся на вокзале, будут реконструированы и приведены к единому стилю", - сообщает "Укрзализныця".