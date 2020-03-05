США готовы выделить Украине $48 миллионов на кибербезопасность

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы специальной связи и защиты информации по итогам очередного раунда киберконсультаций между Украиной и США, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, выделенные в рамках проекта средства в течение следующих четырех лет планируется направить в том числе на поддержку совершенствованию нормативно-правовой базы, повышение кадрового потенциала и налаживание государственно-частного партнерства в сфере кибербезопасности в Украине.

Кроме того, США объявили о готовности выделить $8 млн помощи на усиление систем кибербезопасности, в дополнение к ранее выделенным в 2017 году $10 млн.

"Делегации рассмотрели текущие и предложенные американской стороной проекты помощи по кибербезопасности, в частности по усилению кибербезопасности критической инфраструктуры, разработке и реализации национальной киберстратегии, повышении уровня киберзащиты, реагирование на киберинциденты и обмена информацией, повышение осведомленности о кибербезопасности для всех заинтересованных сторон, а также подготовки кадров с обеспечения безопасности промышленных систем управления и цифровой криминалистики", – отмечается в сообщении.