Евросоюз снял санкции с Азарова и Ставицкого

Соответствующее решение обнародовано в среду в Брюсселе, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Совет сегодня принял решение продлить на еще один год, до 6 марта 2021, замораживание активов в отношении 10 лиц, ответственных за злоупотребление с государственными фондами или злоупотребление властью", – отмечается в решении.

В отношении двух лиц санкции продлены не были. В решении конкретные лица не указаны. Вместе с тем ранее агентству стало известно, что это – экс-премьер Николай Азаров и экс-министр энергетики Эдуард Ставицкий.

Решение будет опубликовано в четверг.

Таким образом, в санкционном списке вместе с Виктором Януковичем и его сыном останутся бывший глава МВД Виталий Захарченко, экс-генпрокурор Виктор Пшонка и его сын Артем, бывший заместитель министра внутренних дел Виктор Ратушняк, бывший первый вице-премьер Сергей Арбузов, экс-министр доходов и сборов Александр Клименко, экс-министр образования Дмитрий Табачник, олигарх Сергей Курченко.

Санкции, введенные ЕС еще с 5 марта 2014 года в отношении 18 высокопоставленных чиновников времен президента Януковича в виде замораживания активов продлеваются на год. При этом многие из фигурантов санкционного списка регулярно оспаривают решение ЕС. Суд ЕС уже принял ряд решений в их пользу. При этом ряд экс-чиновников из списка исключены. Так, например, в прошлом году из санкционного списка был исключен Андрей Клюев, который оспорил это решение в Суде ЕС. После принятия решения в этом году в списке останется 10 имен.