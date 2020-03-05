БизнесЦензор

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05.03.20 11:31

Операторы ГРМ со второй половины января не пользуются услугами балансировки Оператора ГТС

Операторы ГРМ в течение последних месяцев покупают необходимые объемы газа на Украинской энергетической бирже. Услуга балансировки использовалась ими только на протяжении первых двух недель января 2020 года, как это и предусмотрено законодательством.

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Об этом со ссылкой на пресс-службу Региональной газовой компании сообщает БизнесЦензор.

"После 20 января 2020 года Операторы ГРМ, работающие под брендом РГК, не пользовались услугами балансировки Оператора ГТС. Утверждение о несанкционированном отборе газа со стороны Оператора ГТС, распространенное некоторыми СМИ, является манипуляцией и не соответствует действительности", - сообщает РГК.

С целью уменьшения платежек для бытовых потребителей в отопительный сезон Регулятор принял решение уменьшить тарифную выручку Операторов ГРМ в первом квартале и компенсировать ее во втором и третьем кварталах, о чем Оператор ГТС был поинформирован заранее. В связи с этим Операторы ГРМ направили Оператору ГТС пропозиции о внесении изменений в график расчетов за предоставленные услуги балансировки с учетом решения, принятого Регулятором.

"Напомним, что тарифы на поставку газа, утвержденные Регулятором в конце декабря, не покрывают полную себестоимость услуги. Об этом неоднократно заявляли как Операторы ГРМ, так и Оператор ГТС. Во избежание кассовых разрывов в будущем и для предупреждения возникновения ситуации задержки расчетов между участниками рынка необходимо привести тарифы на распределение к безубыточному уровню", - говорится в сообщении.

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