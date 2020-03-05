Рынок подержанных авто в Украине в 4,4 раза превысил продажи новых

Об этом со ссылкой на пресс-службу ассоциации "Укравтопром" сообщает БизнесЦензор.

Новых легковых автомобилей с начала года было реализовано 14 тыс. шт.

Самым популярным среди импортированного секонд-хенда легковым автомобилем в Украине остается Volkswagen Passat. С начала года украинцы привезли и зарегистрировали 3585 подержанных таких моделей.

Вторым стал Renault Megane, за два месяца на украинские номера перешли 3485 авто этой модели.

На третьем месте Skoda Octavia с результатом 3307 растаможенных и зарегистрированных авто.

Продолжает список Volkswagen Golf, в активе которого 2675 регистраций.

Замыкает пятерку лидеров первичного рынка легковых автомобилей с пробегом Ford Focus, с января по февраль – 2310 шт.