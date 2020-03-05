Вавриш и Исаенко застроят береговую линию Подола, – СМИ

Об этом со ссылкой на Наші гроші сообщает БизнесЦензор.

Этими градостроительными условиями и ограничениями предусматривается реконструкция существующих зданий под "многофункциональный комплекс".

Строительство запланировано на трех участках площадью 12,23 га, 0,21 га и 0,49 га. Первые две находятся на праве постоянного пользования у ПАО "Киевский речной порт", а третий - в аренде у ПАО "Торгречтранс". Все эти участки в соответствии с Генпланом является территорией общественной застройки. Следовательно, строительство жилья на них запрещено.

Предельная высота объекта на ул. Набережно-Крещатицкая указана на уровне не выше 27 м. Вместе с тем, окончательную высоту будут определять проектной документацией.

Как отмечает издание, в Киеве является распространенной схема выдачи исходных данных на строительство "многофункциональных комплексов" на территории общественной застройки, где по факту, вопреки закону, строится жилье.

Участки, где запланировано строительство, находятся в пределах исторического центра Киева, поэтому соответствующие согласования и разрешения на застройку должны предоставить органы охраны культурного наследия.

В свою очередь Андрей Вавриш заявил, что застройка территории Подола соответствует обновленным государственным строительным нормам ГСН Б.2.2-12.2019 "Планирование и застройка территорий".

Девелоперская компания экс-чиновника КГГА Андрея Вавриша Saga Development рекламирует этот "многофункциональный комплекс" как ЖК "Новый Подол", где кроме квартир также планируется строительство офисов и культурного центра.

Партнером Saga Development в этом проекте является компания Perfect Group нардепа от "Оппозиционной платформы "За Жизнь" Дмитрия Исаенко.

Инвестором строительства является ООО "Риверсайд Девелопмент Лтд", руководителем которого является Ваврыш. Как известно, эта фирма вместе с ПАО "Киевский речной порт", представителем которого ранее был Ваврыш, участвует в застройке Рыбальского полуострова неподалеку.

Основными владельцами ПАО "Торгречтранс" является Светлана Смолий (16%), компания из Лихтенштейна Villon Aktiengesellschaft (15%), а также ООО "Инком-Инвест" (59%), основным конечным владельцем которого является украинский ИТ-бизнесмен Александр Кардаков.

Владельцами ПАО "Киевский речной порт" стали экс-глава Госкомпредпринимательства Украины Михаил Бродский и нынешний нардеп Нестор Шуфрич.