Палата представителей США проголосовала за выделение $8 миллиардов против коронавируса

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

"За" высказались 415 конгрессмена, против — лишь двое. Далее документ должен поступить на рассмотрение в сенат.

Число жертв коронавируса в США возросло в среду до 11, из них десять в штате Вашингтон и один в Калифорнии. Всего по стране подтверждены 80 заражений, большинство — в этих двух штатах.

Ранее президент Дональд Трамп запросил у конгресса на борьбу в вирусом 2,5 миллиарда долларов, но законодатели решили значительно увеличить финансирование. Президент говорил, что основные усилия по борьбе с коронавирусом будут предпринимать местные власти на уровне округов. Средства в 8,5 миллиарда долларов будут предоставлены из федерального бюджета. Таким образом общий объем средств, которые в США готовы потратить на борьбу с эпидемией, будут гораздо выше.