БизнесЦензор

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05.03.20 08:26

Беларусь начала получать нефть из РФ по Балтийскому морю

В среду, 4 марта, танкер с российской нефтью, купленной белорусской стороной у трейдеров, прибыл в Клайпедский государственный морской порт (Литва), сообщил представитель "Белнефтехима".

Беларусь начала получать нефть из РФ по Балтийскому морю

Об этом со ссылкой на Ведомости сообщает БизнесЦензор.

Он отметил, что это первый из двух танкеров нефти, купленных Беларусью у трейдеров, но не уточнил, когда будет отправлено второе судно.

Вечером танкер встанет на разгрузку, в четверг начнется поставка нефти по железной дороге и через несколько дней она поступит на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан", сказал представитель концерна.

В Клайпедском государственном морском порту подтвердили прибытие судна. "Танкер Front Ocelot под флагом Маршалловых островов доставил партию нефти объемом около 80 000 т. Сырье примет терминал предприятия Klaipedos Nafta", – сказал представитель порта.

По данным сайта системы позиционирования судов www. myshiptracking.com, танкер Front Ocelot пришел в литовский порт из финского Порвоо, где судно пробыло 2–3 марта. До этого, с 29 февраля по 1 марта, судно находилось в российском порту в Приморске.

По сообщениям "Транснефти", в эти дни отгрузка в Приморске шла в соответствии с графиком. Человек, знакомый с графиком отгрузки, сообщил, что в эти дни шла отгрузка ресурсов "Роснефти". Представитель "Белнефтехима" не сказал, у кого концерн купил сырье.

Как писал БизнесЦензор, по территории Беларуси проходят две ветки нефтепровода "Дружба" - южная и северная. Южная ветка используется для транзита российской нефти на Украину, в Венгрию, Словакию, Чехию и для поставки сырья на Мозырский НПЗ. По северной ветка (трубопроводы филиала "Новополоцк") российская нефть поставляется до НПЗ "Нафтан", транзит нефти по этой ветке в направлении стран Балтии не осуществляется с 2006 года.

Ожидается, что в марте Беларусь начнет прокачку азербайджанской нефти от ГНКАР на Мозырский НПЗ с территории Украины по нефтепроводу Одесса-Броды. Инфраструктура нефтепровода для этого готова.

Беларусь в конце 2019 года не смогла договориться с российскими нефтяными компаниями об условиях поставки нефти с 1 января 2020 года. Камнем преткновения стал размер премии российских нефтяных компаний к беспошлинной цене нефти, поставляемой в РБ. Из-за дефицита сырья Мозырский НПЗ и ОАО "Нафтан" отработали январь и февраль на загрузке 50%.

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