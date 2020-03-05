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05.03.20 08:11

Цены на нефть уверенно растут на общем оптимизме

Мировые цены на нефть растут более чем на 1% в четверг утром, — инвесторы отыгрывают общий оптимизм на мировых рынках, данные о запасах сырья в США и геополитические факторы, продолжая ждать новостей от ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

Цены на нефть уверенно растут на общем оптимизме

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

Утром цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,55% — до 51,91 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,37%, до 47,42 доллара за баррель.

В четверг на мировых рынках царит оптимизм, вызванный новостями о поддержке мировой экономики в условиях коронавируса. Позитива нефтяным трейдером добавили данные по запасам сырья в США, которые за минувшую неделю выросли слабее прогноза — только на 0,8 миллиона баррелей вместо ожидавшихся 2,6 миллиона. При этом запасы бензина и дистилляторов уменьшились на 4,3 миллиона и 4 миллиона баррелей соответственно.

На котировки также влияют новости о том, что воюющая в Йемене арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией предотвратила попытку подрыва нефтяного танкера в Аравийском море.

В четверг цены на нефть частично отыгрывают снижение предыдущей сессии, вызванное неопределенными новостями от ОПЕК+. При этом интрига с дальнейшей судьбой сделки пока сохраняется.

В среду министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ по итогам заседания в Вене вынес рекомендацию по дальнейшей судьбе сделки в условиях коронавируса, но решил пока оставить ее в тайне. При этом Россия выступила против дополнительного сокращения нефти во втором квартале, предложив просто продлить сделку на период после июня, сообщил источник РИА Новости.

"Если ОПЕК+ согласится с чем-то средним между российской просьбой об отсутствии изменений в сокращениях и предложением Саудовской Аравии дополнительно сократить добычу более чем на 1 миллион баррелей в день, этого может быть недостаточно для поддержания нынешних цен", — прокомментировал ситуацию агентству Рейтер старший рыночный аналитик брокерской компании OANDA Эдвард Мойа (Edward Moya). Если ОПЕК+ примет решение о дополнительном сокращении добычи менее чем на 1 миллион баррелей в день, цены на нефть резко пойдут вниз, предупредил аналитик.

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